Controlli stradali della Polizia Locale dei Castelli: multe per quasi 9mila euro

Ha accumulato 3.600 euro di sanzioni dopo aver attraversato con il semaforo rosso l’incrocio in via Battaglia a Montecchio Maggiore. Gli agenti della Polizia Locale dei Castelli, impegnati nei controlli stradali, hanno inseguito l’uomo alla guida di un Fiat Doblò – un 34enne residente a Roma ma domiciliato in zona – e lo hanno bloccato poco dopo. All’infrazione stradale si sono aggiunte le sanzioni per non essersi fermato all’alt, per la mancanza di assicurazione, perché scaduta, e la mancata revisione del veicolo e perché lo stesso era sotto fermo amministrativo fiscale. Inoltre, la targa posteriore era poco leggibile e il conducente guidava senza le cinture di sicurezza.

«Questo tipo di controlli della Polizia Locale e le sanzioni che ne conseguono sono molto importanti – commenta Giorgio Storti, presidente del Consiglio comunale con delega alla sicurezza –, perché bloccano la circolazione di veicoli completamente fuori regola che, in quanto sprovvisti di assicurazione, se coinvolti in un incidente non risponderebbero ai danni causati a terzi. Un plauso, quindi, agli agenti che sono prontamente intervenuti».

Nel corso dei medesimi controlli, in via Molinetto è stato sanzionato un cittadino albanese di 36 anni, residente in provincia di Vicenza, per guida senza patente perché mai conseguita. In questo caso la sanzione ammonta a circa 5.200 euro, cui si aggiunge il fermo del veicolo – una Fiat Punto cui l’uomo aveva rimosso i sedili posteriori montando al loro posto un pianale per il trasporto di cose – per la durata di quattro mesi.