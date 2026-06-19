Trump perché “sputtani” la Meloni? Quanto costa all’Italia il mancato asservimento agli USA

Perché Trump umilia Meloni? La risposta più semplice — “la odia” — è anche la meno utile. Trump non ragiona quasi mai in termini di alleanze stabili, gratitudine politica o coerenza ideologica. Ragiona in termini di forza, dominio, visibilità e convenienza immediata. Per questo l’attacco a Giorgia Meloni non va letto soltanto come una volgarità personale, ma come un messaggio politico: il presidente americano sta dicendo che nessun alleato europeo, neppure quello che più aveva cercato di costruire un rapporto privilegiato con lui, può sentirsi al riparo dalla sua logica di subordinazione.

La premier italiana aveva investito molto sul rapporto con Trump. Non solo per affinità politica con una parte del mondo conservatore americano, ma per una ragione strategica: presentarsi come il ponte più affidabile tra Washington e l’Europa. Meloni voleva essere la leader europea capace di parlare con la Casa Bianca trumpiana senza rompere con Bruxelles, con la Nato, con l’Ucraina e con l’establishment atlantico. Era un equilibrio difficile, ma finché Trump la trattava come interlocutrice speciale poteva funzionare. Ora quel capitale politico viene colpito nel punto più sensibile: l’immagine di una premier forte all’estero, rispettata dai grandi, capace di ottenere ascolto dove altri europei vengono respinti.

Trump, però, non riconosce rendite di posizione. Anzi, spesso colpisce proprio chi ha più da perdere dal rapporto con lui. Umiliare Meloni serve a ricordare che il legame con gli Stati Uniti, nella sua visione, non è un’alleanza tra pari ma un rapporto gerarchico. Il messaggio implicito è brutale: se vuoi accesso alla Casa Bianca, devi accettare anche il prezzo dell’umiliazione pubblica. È la stessa tecnica usata più volte con partner, collaboratori e avversari: prima l’investitura, poi lo schiaffo, infine la richiesta di lealtà. Chi incassa resta nel gioco; chi reagisce viene accusato di non capire il nuovo ordine.

Non c’è bisogno di immaginare un odio personale verso Meloni. C’è qualcosa di più freddo: Trump sembra non tollerare che un alleato rivendichi autonomia quando gli Stati Uniti chiedono allineamento pieno. La premier italiana, pur essendo politicamente più vicina a lui di molti leader europei, non può trasformare l’Italia in un satellite americano. Deve fare i conti con l’Unione europea, con il Quirinale, con la Nato, con l’interesse nazionale, con le imprese esportatrici, con l’opinione pubblica italiana e con dossier esplosivi come Ucraina, Medio Oriente, dazi, energia e difesa. Quando Meloni non coincide perfettamente con la linea di Trump, agli occhi del presidente americano smette di essere “l’amica italiana” e diventa una qualunque leader europea da piegare.

L’attacco è tanto più pesante perché arriva dopo mesi in cui Palazzo Chigi aveva provato a evitare lo scontro frontale. Meloni aveva scelto la via della prudenza: non rompere con Trump, non consegnarsi completamente a lui, non farsi trascinare nelle fratture più estreme tra Washington e Bruxelles. Ma questa posizione intermedia, che in Europa poteva apparire come realismo, per Trump può sembrare ambiguità. Il presidente americano preferisce i rapporti binari: o si è con lui, o si è contro di lui. E quando qualcuno tenta di restare nel mezzo, lui spesso forza la scena con una provocazione pubblica.

Per Meloni il danno è doppio. Sul piano internazionale viene colpita la narrazione della premier autorevole, quella che sa sedersi al tavolo dei potenti senza complessi. Sul piano interno viene messa in difficoltà la linea atlantista della destra di governo: se l’alleato americano si comporta da bullo, diventa più difficile spiegare agli italiani che Washington resta il punto di riferimento naturale e indiscutibile. Non a caso la reazione della premier è stata immediata e patriottica: “io e l’Italia non imploriamo mai”. In quella frase c’è la necessità di separare la dignità nazionale dal rapporto personale con Trump.

Quanto può pesare per l’Italia questo conflitto? Molto, se lo scontro smette di essere una sceneggiata verbale e diventa linea politica. Gli Stati Uniti non sono un partner qualsiasi: pesano sulla sicurezza europea, sulla Nato, sull’Ucraina, sull’intelligence, sulla stabilità del Mediterraneo, sull’energia, sui mercati finanziari e sull’export italiano. Un raffreddamento vero con Washington potrebbe complicare i dossier militari, indebolire la capacità italiana di incidere nei negoziati occidentali e aumentare l’esposizione delle imprese a ritorsioni commerciali o nuove incertezze tariffarie. Per un Paese manifatturiero come l’Italia, che vende molto negli Stati Uniti e vive di credibilità internazionale, il costo di una crisi prolungata non sarebbe simbolico.

Ma c’è anche un limite al potere di Trump. L’Italia non è sola: è dentro l’Unione europea, dentro la Nato, dentro una rete di interessi economici e strategici che nessun presidente americano può cancellare con una battuta. Se Meloni saprà trasformare l’offesa personale in una posizione istituzionale ferma, il danno potrà persino essere contenuto. La solidarietà di Mattarella va letta proprio in questa chiave: non è solo sostegno alla presidente del Consiglio, ma difesa della dignità dello Stato italiano. Quando un leader straniero umilia il capo del governo, il problema non riguarda una leader o un partito, riguarda il rango del Paese.

Il punto vero, quindi, non è se Trump odi Meloni. Il punto è che Trump non rispetta l’idea tradizionale di alleanza. Per lui gli alleati sono utili finché si mostrano docili, riconoscenti, spendibili nella sua narrazione di forza. Meloni aveva provato a essere l’interprete europea del trumpismo senza diventarne prigioniera. Oggi scopre che quel rapporto non garantisce protezione, ma espone a un rischio particolare: essere usata come esempio pubblico per intimidire gli altri.

La premier italiana ha davanti una scelta delicata. Se minimizza troppo, apparirà debole. Se rompe troppo, rischia di compromettere dossier strategici per l’Italia. La via più utile è una fermezza senza isteria: difendere la dignità nazionale, evitare l’escalation personale, ricostruire canali istituzionali con Washington e, soprattutto, smettere di fondare la politica estera su rapporti individuali con leader imprevedibili. Perché questa vicenda dimostra una cosa: con Trump non basta essere politicamente affini. Bisogna essere pronti al fatto che, da un giorno all’altro, l’amico diventi il bersaglio.