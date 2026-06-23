Il mondo brucia, ma i coglioni continuano a negare il cambiamento climatico

Il mondo brucia, ma c’è ancora chi preferisce discutere del fiammifero. C’è chi guarda le città soffocare nel caldo, i campi spaccarsi per la siccità, le alluvioni spazzare via case e lavoro, i mari salire centimetro dopo centimetro, e trova comunque il modo di dire che è sempre successo, che il clima è sempre cambiato, che non bisogna esagerare, che l’economia viene prima. Come se l’economia potesse respirare sott’acqua. Come se un raccolto bruciato producesse Pil. Come se un territorio devastato fosse solo un fastidio meteorologico.

La verità è che negare il cambiamento climatico non è più ignoranza: è spesso convenienza. È la comodità di non dover cambiare nulla. È la paura di ammettere che il modello su cui abbiamo costruito consumi, trasporti, produzione, energia e politica ha un conto da pagare. Ed è un conto salato, perché il clima non contratta, non aspetta i tempi dei talk show, non si lascia convincere da uno slogan. La fisica non ha bisogno del consenso degli opinionisti.

Dire che serve cambiare dà fastidio perché significa toccare abitudini, interessi, profitti, rendite, privilegi. Significa dire che non tutto ciò che conviene oggi può essere permesso domani. Significa pretendere città meno dipendenti dalle auto, case più efficienti, industrie più pulite, agricoltura meno fragile, energia meno legata ai combustibili fossili, consumi meno compulsivi. Significa anche chiedere alla politica di smettere di usare l’ambiente come decorazione elettorale e trattarlo per quello che è: la base materiale della nostra sopravvivenza.

E qui nasce il fastidio. Perché il cambiamento climatico non chiede solo pannelli solari e raccolta differenziata. Chiede responsabilità. Chiede di guardare in faccia il fatto che alcune conseguenze sono già irreversibili su scale umane: ghiacciai perduti, ecosistemi danneggiati, specie cancellate, coste sempre più vulnerabili, oceani più caldi e più acidi. Non tutto si potrà riparare. Non tutto tornerà come prima. Questa è la parte che molti non vogliono sentire: non siamo davanti a un allarme teorico, ma a una trasformazione in corso.

Chi nega, spesso, non difende la verità. Difende la propria tranquillità. Difende il diritto immaginario di continuare come prima senza sentirsi chiamato in causa. Per questo ogni proposta concreta diventa “ideologia verde”, ogni limite diventa “dittatura”, ogni dato diventa “terrorismo climatico”. È un riflesso infantile: se la realtà disturba, si insulta chi la descrive. Se il termometro segna febbre, si accusa il medico di essere catastrofista.

Ma il catastrofismo non è dire che la casa sta bruciando mentre il fumo entra dalle finestre. Il catastrofismo vero è restare seduti sul divano spiegando che aprire l’acqua sarebbe troppo costoso. Il fanatismo non è chiedere di ridurre le emissioni, proteggere il suolo, ripensare trasporti ed energia. Il fanatismo è credere che un pianeta finito possa reggere all’infinito un’economia che consuma come se avesse scorte infinite.

Il problema, allora, non è solo climatico. È culturale. È morale. È politico. Abbiamo una parte di società che ha trasformato il rifiuto del cambiamento in identità. Non discutono più dei dati: discutono del loro fastidio. Non contestano le soluzioni perché inefficaci: le contestano perché chiedono maturità. E la maturità, in tempi di propaganda facile, è merce rara.

Cambiare non significa tornare alle candele, come ripetono i caricaturisti del nulla. Significa evitare di consegnare ai figli un mondo più povero, più caldo, più instabile e più ingiusto. Significa scegliere innovazione invece di nostalgia fossile. Significa capire che la transizione non è una punizione, ma l’unica manutenzione seria della casa comune. Certo, costa. Ma costa molto di più non farla. Costa in vite, in salute, in raccolti, in infrastrutture distrutte, in migrazioni forzate, in territori resi invivibili.

Il mondo brucia e i negazionisti si offendono perché qualcuno propone di spegnere l’incendio cambiando anche il modo in cui lo abbiamo acceso. Gli sta sulle scatole ammettere che serve cambiare perché significherebbe riconoscere una responsabilità. E allora preferiscono il sarcasmo, la minimizzazione, la battuta da bar, la guerra contro gli ambientalisti, come se screditare chi avverte del pericolo potesse abbassare la temperatura.

Ma il clima non si cura delle nostre scuse. La storia, probabilmente, sarà meno indulgente di quanto lo siamo stati noi. Perché arriverà un momento in cui non si chiederà più chi aveva ragione nei dibattiti televisivi, ma chi ha perso tempo mentre c’era ancora tempo. E allora la domanda non sarà perché gli ambientalisti insistevano tanto. Sarà perché tanti altri, davanti all’evidenza, hanno scelto di negare.