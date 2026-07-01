CRONACAVENETO
1 Luglio 2026 - 17.05

Malore sul sentiero: donna elisoccorsa

Nicoletta Ugolini
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BELLUNO, 1 LUGLIO – Attorno a mezzogiorno la Centrale del 118 è stata allertata per una turista olandese, che si era sentita poco bene, mentre con la famiglia stava percorrendo il sentiero numero 255, in direzione del Rifugio Galassi. Fissato il campo base alla Capanna degli Alpini, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è salito verso il punto indicato dalle coordinate e, dopo aver individuato la donna, ha calato con il verricello tecnico di elisoccorso e medico. Una volta valutate le condizioni dell’escursionista, è avvenuto il suo recupero issandola a bordo. L’eliambulanza l’ha quindi trasportata all’ospedale di Pieve di Cadore per gli accertamenti del caso.

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