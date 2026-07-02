Padovanelle rinasce: lo storico ippodromo diventa un grande polo per eventi, cultura e sport

Lo storico ippodromo Padovanelle si prepara a vivere una nuova stagione. Acquistato nel 2023 dall’imprenditore Giuseppe Stefanelli, il complesso è oggi al centro di un ambizioso progetto di rigenerazione che punta a restituire alla città uno dei suoi luoghi simbolo, coniugando la tradizione ippica con una nuova vocazione multifunzionale.

Quella che inizialmente era nata come un’operazione legata alla passione per il mondo dei cavalli si è trasformata in una visione più ampia: riportare Padovanelle al centro della vita cittadina, valorizzando uno spazio che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento non solo per Padova, ma per tutto il territorio.

L’ippodromo continuerà infatti a svolgere il proprio ruolo storico, ospitando una ricca programmazione di corse, dalle tradizionali serate in notturna ai Gran Premi, ma al tempo stesso aprirà le porte a eventi culturali, manifestazioni sportive, spettacoli e iniziative dedicate all’intrattenimento. L’obiettivo è creare un grande polo urbano esperienziale, accessibile, sostenibile e attivo durante tutto l’anno, rivolto a pubblici di tutte le età.

Il primo tassello di questo percorso è già realtà con l’apertura del Giardino Padovanelle, allestito all’interno delle ampie aree verdi dell’ippodromo e aperto ogni giorno dalle ore 18 per tutta la stagione estiva.

Lo spazio è stato concepito come un luogo d’incontro informale e accogliente, con un calendario quotidiano di appuntamenti che comprende musica dal vivo, attività dedicate ai bambini, spettacoli, stand-up comedy, incontri culturali, presentazioni di libri, attività sportive e momenti dedicati al benessere. Grande attenzione è riservata anche all’enogastronomia, con la valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Accanto a realtà già conosciute in città, come Casa Barozzi, Eroica Caffè e Quintana, il progetto mira a portare anche alcuni dei sapori simbolo del Salone, creando un collegamento ideale tra uno dei luoghi più identitari del centro storico e quello che ambisce a diventare uno dei nuovi punti di riferimento della città.

Il programma completo delle iniziative è consultabile sul sito ufficiale di Padovanelle.

Il Giardino rappresenta però soltanto l’inizio di un progetto molto più ampio.

Padovanelle è infatti l’unico ippodromo privato del Nordest e, proprio per questa caratteristica, dispone di importanti potenzialità anche sotto il profilo degli investimenti da parte di aziende e soggetti privati. L’intero complesso è interessato da un piano di riqualificazione destinato a trasformarlo in una piattaforma multifunzionale capace di vivere dodici mesi all’anno.

L’area si estende su oltre 16 ettari e dispone già oggi di caratteristiche strategiche: ampi spazi verdi, oltre mille posti auto, collegamenti con il trasporto pubblico – destinati a migliorare ulteriormente con l’arrivo della nuova linea del tram – e una posizione facilmente raggiungibile sia dal centro cittadino sia dalla rete autostradale. Le tribune, il prato e il giardino consentono inoltre configurazioni differenti per eventi di dimensioni e tipologie diverse.

Il progetto comprende anche il recupero di numerosi spazi coperti che ospiteranno convegni, meeting aziendali, eventi culturali, mostre, manifestazioni private e iniziative dedicate al mondo delle imprese.

Tra gli ambienti destinati a una nuova vita figurano la storica Club House, uno spazio di 80 metri quadrati arredato con elementi di design, la Galleria Padovanelle, con oltre 1.200 metri quadrati coperti e modulabili, e la Church Padovanelle, una struttura di circa 600 metri quadrati caratterizzata da una forte identità architettonica.

L’obiettivo finale è quello di trasformare Padovanelle in un luogo vivo durante tutto l’anno, capace di diventare un punto di riferimento per il tempo libero, la cultura, l’aggregazione, il turismo e il mondo delle imprese, seguendo un percorso di riconversione già intrapreso da numerosi spazi urbani e ippodromi in Italia e in Europa.

Nei prossimi mesi saranno presentati i successivi interventi previsti dal piano di sviluppo, che accompagneranno la trasformazione del complesso nel corso del 2027. Tra le priorità figurano il miglioramento dell’accessibilità, l’incremento della sostenibilità ambientale, la valorizzazione dei percorsi ciclopedonali, l’efficientamento energetico e gli adeguamenti strutturali necessari a garantire una gestione integrata degli spazi, nella quale attività sportive, culturali e di intrattenimento possano convivere stabilmente.