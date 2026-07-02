Schianto frontale tra una pattuglia dei carabinieri e un’auto: militare in condizioni gravissime, ferita un’intera famiglia
Resta in pericolo di vita il carabiniere di 29 anni rimasto coinvolto nel violento incidente frontale avvenuto nella serata di mercoledì, intorno alle 21.30, in via Villette, a Guarda di Montebelluna. Il militare ha riportato un grave trauma cranico ed è ricoverato all’ospedale di Treviso, dove i medici stanno cercando di stabilizzarne le condizioni.
Nello schianto, avvenuto durante il maltempo, è rimasta coinvolta una pattuglia dell’Arma e una BMW station wagon sulla quale viaggiava una famiglia.
Ferito anche il collega del 29enne, un carabiniere classe 1995, che ha riportato una lesione al torace ma è sempre rimasto cosciente. Secondo alcuni testimoni, subito dopo l’impatto la sua prima preoccupazione è stata verificare le condizioni del compagno di servizio, continuando a chiamarlo senza ottenere risposta.
Anche gli occupanti della BMW sono stati ricoverati. Il conducente, un 50enne della provincia di Treviso, è stato trasportato all’ospedale di Conegliano dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere della vettura, completamente accartocciata contro il guardrail. La moglie, 48 anni, e i due figli di 10 e 14 anni sono stati invece accompagnati all’ospedale di Montebelluna con lesioni di media gravità. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.
La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale. Tra le ipotesi al momento al vaglio vi è una possibile sbandata della pattuglia dei carabinieri, forse provocata dall’asfalto reso particolarmente scivoloso dalla pioggia. Gli accertamenti proseguono per chiarire con esattezza le cause dello schianto.