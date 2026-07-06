European Garden Award: primo premio per il Parco della Pace

VICENZA, 6 LUGLIO 2026 – Il Parco della Pace ha vinto il primo premio nella categoria che riguarda le misure di adattamento climatico di parchi e giardini nella competizione internazionale European Garden Award 2026. Il progetto di rigenerazione urbana, ideato dagli studi Pan Associati e Emf Paisatge, è stato particolarmente apprezzato per l’approccio strategico e attento al contesto naturalistico, che ha portato alla trasformazione di un ex aeroporto in uno spazio pubblico multifunzionale. Nella motivazione si sottolinea inoltre come questo approccio sia stato applicato per la prima volta in Italia su un parco urbano pubblico di così vasta scala.«È un riconoscimento che ci fa molto piacere: un premio che attesta l’originalità e validità del progetto ideato dagli studi Pan Associati e Emf Paisatge dal quale è stato sviluppato il Parco oggi a disposizione della cittadinanza e diventato un modello di riferimento per i futuri parchi urbani – spiega l’assessore con delega al Parco della Leone Zilio -. Ringrazio quindi tutte le associazioni, le cittadini e i cittadini, che hanno voluto questo parco e tutti coloro i quali hanno lavorato per mettere a disposizione della città questa area verde. A meno di un anno dalla sua apertura, il Parco della Pace è già un punto di riferimento per la città, oltre ad essere un simbolo di pace e non violenza».L’European Garden Award è una competizione attiva dal 2010 che ha visto negli anni 150 vincitori provenienti da 23 Paesi. Quest’anno sono stati premiati nove progetti, provenienti da sette Paesi, scelti dalla giuria tra le candidature presentate in risposta al bando pubblico aperto dall’European Garden Heritage Network (EGHN) e dalla Fondazione Schloss Dyc. Alla cerimonia di premiazione, svolta il 26 giugno nella sede di Schloss Dyck a Juchen, Dusseldorf, in Germania, sono stati due i progetti premiati provenienti dall’Italia, ovvero il Parco della Pace e l’Orto Giardino del Convento della Chiesa del Santissimo Redentore di Venezia.La giuria internazionale ha premiato il Parco della Pace nella categoria “Climate Adaptation Measures in Parks and Gardens”, preferendolo ad un progetto finlandese e ad uno parigino, arrivati ex equo al secondo posto.Come spiega la giuria, i tre progetti premiati dimostrano che l’adattamento ai cambiamenti climatici può essere affrontato in modi diversi, salvaguardando i valori storici e culturali e creando al contempo nuove qualità urbane e benefici ecologici.In particolare, il Parco della Pace riesce da un lato ad offrire ai visitatori un’esperienza multidimensionale, fatta di contemplazione, interazione e comprensione dei processi naturali, e dall’altro contribuisce concretamente a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, rappresentando un modello di riferimento per i futuri parchi urbani.Nella motivazione del premio vengono sottolineate le principali caratteristiche che rendono unico il Parco della Pace: 240.000 metri cubi di terreno scavati su una superficie di 65 ettari per creare una rete di canali e bacini d’acqua ispirata ai sistemi di irrigazione dei campi tradizionali; la funzione idraulica dell’area, che funge da grande bacino di laminazione, in grado di immagazzinare e rilasciare gradualmente fino a 100.000 metri cubi d’acqua; 62.000 piante acquatiche messe a dimora nelle zone umide, nei canali e nei laghi e un progressivo ritorno della fauna autoctona, con un numero crescente di uccelli acquatici, anfibi e pesci; 12,5 ettari destinati ad aree boscate.