Coppia di escursionisti scomparsa tra Friuli e Veneto: scattano le ricerche

VENETO, 6 LUGLIO 2026 – Da ieri pomeriggio sono scattate le ricerche per due coniugi di cui si sono perse le tracce durante un’escursione tra le montagne friulane e venete. L’ultimo segnale di vita risale a mercoledì sera, quando intorno alle 22.30 i due avevano avuto un contatto telefonico, poi più nulla.

A dare l’allarme è stato un parente della coppia, spiegando che i due avevano in mente di affrontare giovedì un percorso non semplice: i sentieri Cai numero 352 e 353, un itinerario che dal rifugio Pordenone conduce al rifugio Padova attraversando la Val d’Arade.

I carabinieri hanno rintracciato l’auto dei due escursionisti, ancora ferma nel parcheggio vicino al rifugio Pordenone, nel comune di Cimolais. Un altro elemento che ha alimentato la preoccupazione: al rifugio Padova, dove la coppia aveva prenotato un pernottamento per giovedì sera, i due non si sono mai presentati.

Le squadre di soccorso al lavoro comprendono i vigili del fuoco dei comandi di Pordenone e Belluno e il Soccorso alpino, sia della Valcellina che della zona bellunese. Le ricerche proseguono anche dall’alto, con la ricognizione aerea della zona, mentre il coordinamento delle operazioni è stato organizzato presso l’aviosuperficie di Pianpinedo, dove è stato allestito il campo base.