Governance Poll 2026 de Il Sole 24 Ore, Possamai al 56% di gradimento: terzo sindaco in Italia per crescita del consenso



VICENZA, 6 LUGLIO 2026 – La Governance Poll 2026, l’indagine annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, conferma la crescita del consenso nei confronti del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai.Nella classifica nazionale del gradimento dei sindaci, Possamai sale al 22° posto, guadagnando 30 posizioni rispetto allo scorso anno e raggiungendo il 56% di gradimento. Il dato più significativo, però, è un altro: rispetto al risultato ottenuto alle elezioni del 2023, il consenso cresce di 5,5 punti percentuali, il terzo incremento più alto tra tutti i sindaci italiani.È una crescita costante. Dopo il 53% registrato nel 2024 e il 54% del 2025, l’edizione di quest’anno porta il gradimento al 56%, confermando il rafforzamento del rapporto di fiducia tra il sindaco e i cittadini. In tutta Italia sono soltanto cinque i sindaci che aumentano il proprio consenso di oltre cinque punti rispetto al giorno dell’elezione.Tra i capoluoghi del Veneto, Possamai è il sindaco che registra la crescita più elevata rispetto al risultato elettorale, confermando un percorso di consenso in costante aumento dall’inizio del mandato.«Il Governance Poll non misura le intenzioni di voto, ma il rapporto di fiducia tra i cittadini e il sindaco. Per questo il risultato ci fa particolarmente piacere: significa che il lavoro fatto finora viene riconosciuto e apprezzato da un numero crescente di vicentini, anche al di là delle visioni o delle appartenenze politiche – commenta il sindaco Giacomo Possamai –. I sondaggi vanno sempre letti con equilibrio: non sostituiscono il giudizio delle urne e non prevedono il futuro. Continuo a pensare che i riscontri più importanti siano quelli che si ottengono girando per i quartieri e i mercati e parlando con le persone. È quello che abbiamo fatto in questi anni, insieme agli assessori e ai consiglieri comunali, e che continueremo a fare fino all’ultimo giorno del mandato. Un sondaggio come questo è però uno stimolo a continuare con ancora più impegno nel percorso che abbiamo avviato insieme nel 2023. E voglio sottolineare che questo risultato è il frutto del lavoro di un’intera squadra: assessori, consiglieri comunali, dirigenti, dipendenti e collaboratori del Comune. In questi anni abbiamo rimesso in moto opere attese da tempo, avviato interventi di rigenerazione urbana, rafforzato i servizi per le famiglie e affrontato problemi rimasti aperti da anni. C’è ancora molto da fare, ma questo risultato ci dice che la direzione è quella giusta».