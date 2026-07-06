ATTUALITA'STREET TG
6 Luglio 2026 - 11.43

LONIGO – FONDAZIONE FARMACIA MIOTTI, BILANCIO POSITIVO DOPO CINQUE ANNI: CRESCITA, SERVIZI E IMPEGNO SOCIALE SUL TERRITORIO

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Farmacia Miotti è tempo di bilanci dopo cinque anni di mandato. Un periodo segnato da una forte crescita delle attività e da un progressivo consolidamento del ruolo della Fondazione sul territorio.

Tra i risultati più rilevanti figurano l’attivazione e il potenziamento degli ambulatori medici e il contributo significativo garantito al Centro Diurno Villa Serena. Una rete di servizi che ha reso la Fondazione sempre più integrata con le esigenze della comunità locale.

Il CdA si dice soddisfatto per un percorso che ha portato a “fare anche di più” rispetto agli obiettivi iniziali, fissati dopo una fase precedente di stasi. Un rilancio che ha permesso di ampliare l’impatto delle attività e rafforzare la funzione sociale dell’ente.

La farmacia, inoltre, ha generato utili consistenti, che sono stati reinvestiti a favore delle persone più fragili, confermando la vocazione solidaristica dell’ente.

In sintesi, un’opera sociale definita dal Consiglio come “importantissima”, che negli anni ha consolidato il legame tra la Fondazione e il territorio.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

LONIGO - FONDAZIONE FARMACIA MIOTTI, BILANCIO POSITIVO DOPO CINQUE ANNI: CRESCITA, SERVIZI E IMPEGNO SOCIALE SUL TERRITORIO | TViWeb LONIGO - FONDAZIONE FARMACIA MIOTTI, BILANCIO POSITIVO DOPO CINQUE ANNI: CRESCITA, SERVIZI E IMPEGNO SOCIALE SUL TERRITORIO | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy