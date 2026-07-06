LONIGO – FONDAZIONE FARMACIA MIOTTI, BILANCIO POSITIVO DOPO CINQUE ANNI: CRESCITA, SERVIZI E IMPEGNO SOCIALE SUL TERRITORIO

Per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Farmacia Miotti è tempo di bilanci dopo cinque anni di mandato. Un periodo segnato da una forte crescita delle attività e da un progressivo consolidamento del ruolo della Fondazione sul territorio.

Tra i risultati più rilevanti figurano l’attivazione e il potenziamento degli ambulatori medici e il contributo significativo garantito al Centro Diurno Villa Serena. Una rete di servizi che ha reso la Fondazione sempre più integrata con le esigenze della comunità locale.

Il CdA si dice soddisfatto per un percorso che ha portato a “fare anche di più” rispetto agli obiettivi iniziali, fissati dopo una fase precedente di stasi. Un rilancio che ha permesso di ampliare l’impatto delle attività e rafforzare la funzione sociale dell’ente.

La farmacia, inoltre, ha generato utili consistenti, che sono stati reinvestiti a favore delle persone più fragili, confermando la vocazione solidaristica dell’ente.

In sintesi, un’opera sociale definita dal Consiglio come “importantissima”, che negli anni ha consolidato il legame tra la Fondazione e il territorio.