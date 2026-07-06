CRONACAVICENZA e PROVINCIA
6 Luglio 2026 - 9.50

Schianto nella notte tra scooter e auto: sedicenne di Arzignano ricoverato in area intensiva al San Bortolo

G. B.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica, poco dopo le 2, tra Cornedo Vicentino e Castelgomberto. Nello scontro tra uno scooter e un’automobile è rimasto ferito un ragazzo di 16 anni residente ad Arzignano, trasferito d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

L’incidente è avvenuto nei pressi della rotatoria di via Pecori Giraldi. Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri di Valdagno, il giovane, che viaggiava in sella al proprio scooter, si è scontrato con una vettura.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato al sedicenne diversi traumi. Dopo i primi soccorsi sul posto, i sanitari hanno disposto la centralizzazione al San Bortolo di Vicenza.

Il ragazzo è attualmente ricoverato nell’area intensiva dell’ospedale con un quadro di politrauma. Le sue condizioni sono giudicate stabili e non risulterebbe in pericolo di vita, ma i medici hanno deciso di mantenerlo sotto stretta osservazione e costante monitoraggio nelle prossime ore.

Spetterà ora ai Carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità dello scontro tra il ciclomotore e l’automobile. Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari sulle circostanze del sinistro.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Schianto nella notte tra scooter e auto: sedicenne di Arzignano ricoverato in area intensiva al San Bortolo | TViWeb Schianto nella notte tra scooter e auto: sedicenne di Arzignano ricoverato in area intensiva al San Bortolo | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy