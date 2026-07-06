Schianto nella notte tra scooter e auto: sedicenne di Arzignano ricoverato in area intensiva al San Bortolo

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica, poco dopo le 2, tra Cornedo Vicentino e Castelgomberto. Nello scontro tra uno scooter e un’automobile è rimasto ferito un ragazzo di 16 anni residente ad Arzignano, trasferito d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

L’incidente è avvenuto nei pressi della rotatoria di via Pecori Giraldi. Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri di Valdagno, il giovane, che viaggiava in sella al proprio scooter, si è scontrato con una vettura.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato al sedicenne diversi traumi. Dopo i primi soccorsi sul posto, i sanitari hanno disposto la centralizzazione al San Bortolo di Vicenza.

Il ragazzo è attualmente ricoverato nell’area intensiva dell’ospedale con un quadro di politrauma. Le sue condizioni sono giudicate stabili e non risulterebbe in pericolo di vita, ma i medici hanno deciso di mantenerlo sotto stretta osservazione e costante monitoraggio nelle prossime ore.

Spetterà ora ai Carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità dello scontro tra il ciclomotore e l’automobile. Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari sulle circostanze del sinistro.