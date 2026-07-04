Violenza in viale Milano: rissa fra stranieri, due feriti

Momenti di tensione in viale Milano, a Vicenza, dove si è verificata una colluttazione che ha coinvolto più persone straniere.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, la Polizia Locale per riportare la situazione sotto controllo e prestare assistenza ai feriti.

Il bilancio è di due persone rimaste ferite. Una ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è stata affidata agli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti del caso. L’altra è stata invece trasportata al pronto soccorso in codice verde.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica della colluttazione e accertando le responsabilità dei partecipanti. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’episodio.