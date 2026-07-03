Vicenza – Nuovo parcheggio da 100 posti vicino al San Bortolo: tariffe agevolate e abbonamenti per i residenti

Cento nuovi posti auto a pochi passi dall’ospedale San Bortolo, con tariffe calmierate, formule di abbonamento dedicate e una convenzione con il Comune per garantire l’interesse pubblico. È stato inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio Agepark di via Adige, una struttura privata aperta al pubblico realizzata dalla società Agevola per migliorare la disponibilità di sosta in una delle zone più congestionate della città.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, l’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi, il direttore generale dell’Ulss 8 Berica Peter Assembergs, l’amministratore di Agepark Fabio Covallero e il progettista Davide Covallero.

Il nuovo parcheggio nasce come opera di interesse pubblico, regolata da una specifica convenzione urbanistica con il Comune di Vicenza. La struttura è destinata sia alla sosta a rotazione sia agli abbonamenti e punta a rispondere alle esigenze di chi frequenta il polo ospedaliero, del personale sanitario e dei residenti del quartiere.

«Avere questo nuovo polmone di sosta è molto importante per la città – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai – perché si trova in una posizione strategica, al centro di una zona caratterizzata da una forte domanda di parcheggi, sia per le caratteristiche urbanistiche del quartiere, sviluppatosi nel secondo dopoguerra, sia per la presenza di un importante attrattore come l’ospedale. L’attività del parcheggio sarà regolata da una convenzione con il Comune che prevede tariffe e abbonamenti pensati per rispondere alle esigenze sia dei lavoratori dell’ospedale sia dei residenti del quartiere. L’apertura arriva inoltre in un momento particolarmente importante, proprio mentre ci prepariamo alla chiusura del parcheggio orientale di viale Rodolfi per consentire i lavori di riqualificazione».

L’area dispone di 100 posti auto, ai quali si aggiungono due stalli riservati alle persone con disabilità. Sono inoltre già installate sei colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, con la predisposizione per arrivare in futuro fino a 50 punti di ricarica.

Come ha spiegato il direttore generale dell’Ulss 8 Berica Peter Assembergs, nella fase iniziale il nuovo parcheggio consentirà di compensare i posti temporaneamente persi a causa dei lavori di riqualificazione del parcheggio di viale Rodolfi, vicino al Pronto soccorso. Una volta concluso anche quell’intervento, l’area del San Bortolo potrà contare su oltre cento posti auto in più rispetto alla situazione attuale, migliorando l’accessibilità a un ospedale che serve non solo Vicenza, ma l’intera provincia.

L’assessore Cristina Balbi ha sottolineato anche il recupero urbanistico dell’area: «Si tratta di un’area che per quasi vent’anni è rimasta abbandonata e inutilizzata e che ritrova una sua funzionalità grazie alla finalità del parcheggio. Ma questo è anche il primo esempio di opera privata in cui si applicano le regole dettate dal Prontuario del verde, approvato lo scorso anno con la variante per la rigenerazione urbanistica. Regole che riguardano non solo la realizzazione delle aree di sosta, ma anche la qualità e la quantità delle essenze vegetali, i materiali da utilizzare, il tipo di pavimentazione e perfino l’estensione dell’ombreggiatura».

Particolare attenzione è stata infatti riservata agli aspetti ambientali. Il parcheggio è videosorvegliato 24 ore su 24, ospita 70 nuove alberature oltre ad arbusti e aree verdi che occupano circa il 16% della superficie complessiva, ed è realizzato con una pavimentazione completamente drenante per favorire la permeabilità del terreno e il corretto deflusso delle acque meteoriche.

«Per il fondo è stato utilizzato un calcestruzzo drenante che assorbe fino a 200 litri al minuto per metro quadrato e, non contenendo bitume, contribuisce a contrastare le isole di calore – ha spiegato il progettista Davide Covallero –. Abbiamo inoltre messo a dimora settanta alberi a bassa manutenzione, scelti sia per garantire ombra agli stalli sia per il valore estetico, grazie a fioriture differenziate».

La convenzione con il Comune stabilisce inoltre precise garanzie per gli utenti: il gestore dovrà applicare tariffe non inferiori a quelle dei vicini parcheggi pubblici di viale D’Alviano, viale Fratelli Bandiera e viale Rodolfi, mantenere l’apertura della struttura 24 ore su 24 per tutto l’anno, assicurare sistemi di pagamento automatici anche elettronici e mettere a disposizione un regolamento d’uso.

L’accordo disciplina anche il rapporto tra sosta libera e abbonamenti. Nel primo anno questi ultimi potranno occupare al massimo il 75% dei posti disponibili, percentuale che scenderà al 50% dal secondo anno, così da garantire sempre un’adeguata disponibilità per la sosta a rotazione e una quota riservata ai residenti.

Sono previste diverse formule di abbonamento: quello H24, valido sette giorni su sette, costerà 70 euro al mese; l’abbonamento serale feriale, utilizzabile dalle 18 alle 7.30, sarà di 30 euro mensili, mentre quello serale comprensivo anche del fine settimana avrà un costo di 40 euro al mese. Sono inoltre previste specifiche agevolazioni dedicate ai residenti del quartiere.