La Francia brucia: migliaia di evacuati e centinaia di ettari divorati dalle fiamme (VIDEO)

Dopo l’articolo, i video.

La Francia continua a fare i conti con una grave emergenza incendi, alimentata dall’ondata di caldo e dalla siccità che da settimane interessano gran parte del Paese. Nelle ultime ore la situazione più critica si registra nel sud, dove i roghi hanno costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni e le strutture turistiche, mentre centinaia di vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel tentativo di fermare l’avanzata delle fiamme.

L’incendio più esteso interessa il dipartimento dell’Aude, dove sono già andati distrutti circa 900 ettari di vegetazione. Il forte vento, con raffiche fino a 70 chilometri orari, e la vegetazione resa estremamente secca dalle temperature elevate stanno rendendo particolarmente difficili le operazioni di spegnimento. Sul posto operano centinaia di pompieri, affiancati da mezzi aerei antincendio.

Un’altra situazione particolarmente delicata si vive a Canet-en-Roussillon, nei Pirenei Orientali, vicino al confine con la Spagna. Qui le fiamme hanno devastato campeggi, bungalow e parte dell’area nautica, coinvolgendo anche imbarcazioni ormeggiate nel porto turistico. Le autorità hanno disposto l’evacuazione di oltre 2.000 persone, tra residenti e turisti, mentre resta alta la preoccupazione per la vicinanza dell’incendio a un’area industriale con attività produttive e materiali potenzialmente pericolosi.

Secondo il governo francese, dall’inizio della stagione sono già andati in fumo circa 8.700 ettari di territorio, dei quali oltre 1.200 in una sola giornata. Le autorità mantengono elevato il livello di allerta anche perché nei prossimi giorni è attesa una nuova intensa ondata di caldo che potrebbe riportare le temperature fino a 44 gradi tra Francia e Spagna, aumentando ulteriormente il rischio di nuovi incendi.

L’emergenza si inserisce in un contesto climatico eccezionale. La recente ondata di calore che ha investito l’Europa occidentale è stata definita dagli esperti tra le più intense mai registrate e, secondo le autorità sanitarie francesi, ha provocato anche un forte aumento della mortalità nel Paese rispetto alle settimane precedenti.