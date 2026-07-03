Comuni Ricicloni 2026: Isola Vicentina, Sovizzo, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore e Brendola al top!

Il prestigioso rapporto Comuni Ricicloni 2026 di Legambiente fotografa un’Italia a due velocità, ma conferma ancora una volta il Veneto come leader indiscusso e modello d’avanguardia nell’economia circolare e nella riduzione del secco residuo pro-capite. La classifica premia i comuni “Rifiuti Free”, ovvero quelli capaci non solo di raggiungere altissime percentuali di raccolta differenziata (RD), ma soprattutto di contenere la produzione di secco residuo (rifiuto non riciclabile inviato a smaltimento) sotto la soglia dei 75 kg per abitante all’anno.

Analizziamo nel dettaglio le performance della regione e scopriamo chi popola le classifiche dei migliori, scendendo poi nel focus specifico della provincia di Vicenza.

La Top 10 del Veneto: i campioni assoluti della regione

La classifica regionale veneta è suddivisa rigorosamente per fasce demografiche, poiché le sfide di gestione variano sensibilmente tra i piccoli borghi e le grandi città. Guardando ai migliori risultati assoluti in termini di minor produzione di rifiuto secco residuo pro-capite, spicca un dominio schiacciante della provincia di Treviso e di quella di Belluno.

Ecco i 10 comuni migliori in assoluto del Veneto estratti dalle rispettive categorie di appartenenza (ordinati per il minor quantitativo di secco residuo per cittadino):

Sospirolo (BL) – Categoria Sotto i 5.000 abitanti 30,3 kg/ab/anno di secco residuo | 92,8% di Raccolta DifferenziataÈ il comune più virtuoso in assoluto dell’intera regione. Monfumo (TV) – Categoria Sotto i 5.000 abitanti 32,0 kg/ab/anno | 90,9% di RD San Gregorio nelle Alpi (BL) – Categoria Sotto i 5.000 abitanti 36,7 kg/ab/anno | 91,1% di RD Loria (TV) – Categoria Tra 5.000 e 15.000 abitanti 37,9 kg/ab/anno | 87,5% di RDPrimo assoluto nella categoria dei comuni di medie dimensioni. Mareno di Piave (TV) – Categoria Tra 5.000 e 15.000 abitanti 39,2 kg/ab/anno | 88,0% di RD Trevignano (TV) – Categoria Tra 5.000 e 15.000 abitanti 40,3 kg/ab/anno | 88,2% di RD Maser (TV) – Categoria Tra 5.000 e 15.000 abitanti 40,5 kg/ab/anno | 88,6% di RD Possagno (TV) – Categoria Sotto i 5.000 abitanti 41,2 kg/ab/anno | 87,8% di RD Castello di Godego (TV) – Categoria Tra 5.000 e 15.000 abitanti 41,5 kg/ab/anno | 87,3% di RD Colle Umberto (TV) – Categoria Sotto i 5.000 abitanti 41,9 kg/ab/anno | 87,0% di RD

Nota di merito per le grandi città: Nella categoria dei comuni sopra i 15.000 abitanti trionfa Vedelago (TV) con soli 45,6 kg/ab/anno (85,9% RD). Tra i capoluoghi regionali, Treviso si conferma regina indiscussa con 60,3 kg/ab/anno e l’84,1% di differenziata, seguita da Belluno (66,6 kg/ab/anno).

Focus Provincia di Vicenza: la Top 5 dei territori berici

Pur non occupando i primissimi gradini del podio regionale (monopolizzato dal modello trevigiano), la provincia di Vicenza si difende con ottimi risultati. Molti comuni del territorio vicentino sono stabilmente inseriti nell’elenco dei comuni virtuosi “Rifiuti Free”, restando ampiamente sotto il tetto dei 75 kg/ab/anno di secco.

Prendendo in esame l’intera provincia di Vicenza attraverso le diverse tabelle ministeriali e regionali, ecco la Top 5 dei comuni vicentini più ricicloni del 2026:

Isola Vicentina (Fascia 5.000 – 15.000 ab.)58,8 kg/ab/anno di secco residuo | 83,5% di Raccolta DifferenziataÈ il comune capofila della provincia berica, capace di coniugare un’importante dimensione demografica con un eccellente controllo dello scarto indifferenziato. Sovizzo (Fascia 5.000 – 15.000 ab.)59,8 kg/ab/anno | 83,1% di RDTallona da vicino il primo posto provinciale con un distacco minimo e performance solidissime. Noventa Vicentina (Fascia 5.000 – 15.000 ab.)63,7 kg/ab/anno | 84,9% di RDSi posiziona sul terzo gradino del podio provinciale, facendo registrare anche la percentuale di raccolta differenziata più alta della Top 5 vicentina. Pojana Maggiore (Fascia Sotto i 5.000 ab.)63,8 kg/ab/anno | 83,0% di RDIl migliore in assoluto tra i piccoli comuni (sotto i 5.000 abitanti) della provincia di Vicenza. Brendola (Fascia 5.000 – 15.000 ab.)65,2 kg/ab/anno | 81,1% di RDChiude la Top 5 provinciale, confermando l’ottimo trend dei comuni di medie dimensioni dell’area.

Menzioni speciali nel Vicentino: Appena fuori dalla Top 5 troviamo Caldogno (66,6 kg/ab/anno, 83,1% RD), Costabissara (66,7 kg/ab/anno, 82,1% RD) e Agugliaro (67,2 kg/ab/anno, 83,7% RD), tutti pienamente promossi tra i Comuni Rifiuti Free dell’anno.

Il ruolo chiave dei Consorzi di Bacino

I risultati dei singoli comuni non sono casuali ma figli di una pianificazione sovracomunale. Nelle classifiche nazionali riservate ai grandi consorzi di gestione (oltre i 200.000 abitanti), il Veneto eccelle: se il Consiglio di Bacino Priula (TV) e il Sinistra Piave (TV) occupano i primi due posti in Italia, il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, che serve gran parte della provincia di Vicenza con una popolazione di ben 578.901 abitanti, si posiziona dignitosamente al 9° posto nazionale con una media di 111,6 kg/ab/anno di secco residuo e una media complessiva del 77,5% di raccolta differenziata.

Una base solida su cui il territorio vicentino continua a costruire per raggiungere le vette dei cugini trevigiani e bellunesi.