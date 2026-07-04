Tragico schianto fra auto e moto: due morti

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di sabato 4 luglio a Salgareda, in provincia di Treviso, dove due persone hanno perso la vita in seguito allo scontro tra una motocicletta e un’automobile.

Le vittime sono Francesco Paolo Fecarotta, 37 anni, residente a Villorba, e una donna che viaggiava con lui sulla moto e la cui identità non è stata ancora resa nota. Entrambi sono deceduti sul colpo: all’arrivo dei soccorritori del Suem 118 non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la motocicletta avrebbe tamponato l’autovettura che la precedeva mentre quest’ultima stava rallentando, probabilmente per effettuare una manovra di uscita dalla strada principale.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, ai quali spetta il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.