Veneto – Auto esce di strada nella notte, due persone ferite

Incidente stradale nella notte ad Altivole, dove due persone sono rimaste ferite dopo l’uscita autonoma di un’auto dalla carreggiata.

L’allarme è scattato alle 00.57 in via Vallà. La Sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso ha inviato sul posto una squadra del Distaccamento volontario di Asolo.

Per cause in corso di accertamento, l’autovettura è uscita autonomamente dalla sede stradale, terminando la propria corsa su un fianco. I due occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo e sono stati affidati alle cure del personale del Suem 118, intervenuto sul luogo dell’incidente.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo, consentendo lo svolgimento delle operazioni di soccorso.

Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Castelfranco Veneto, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento dell’ultimo aggiornamento l’intervento risultava ancora in corso.