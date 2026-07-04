ALTO VICENTINOCRONACAVICENZA e PROVINCIA
4 Luglio 2026 - 15.32

Alcol al volante nel Vicentino, controlli anti “stragi del sabato sera”: patenti ritirate e auto sequestrata

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Due automobilisti denunciati, due patenti ritirate e un’auto sequestrata. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nella notte dai Carabinieri della Compagnia di Schio nell’ambito dell’attività di contrasto alle cosiddette “stragi del sabato sera”, finalizzata a prevenire gli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza.

Il primo intervento è avvenuto a Malo, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un 35enne del posto in via Pasubio mentre era alla guida della propria auto. Sottoposto all’alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,50 e 1,60 grammi per litro, valori ampiamente superiori al limite consentito dalla legge. L’uomo è stato denunciato a piede libero e la patente gli è stata immediatamente ritirata.

Il secondo episodio si è verificato a Schio. I Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette sono intervenuti nel centro cittadino per un incidente stradale autonomo. Il conducente, un 36enne residente in zona, ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Anche nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà, il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo.

I provvedimenti sono stati adottati d’iniziativa dai Carabinieri. Come previsto dalla legge, gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo della responsabilità con sentenza irrevocabile.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Alcol al volante nel Vicentino, controlli anti “stragi del sabato sera”: patenti ritirate e auto sequestrata | TViWeb Alcol al volante nel Vicentino, controlli anti “stragi del sabato sera”: patenti ritirate e auto sequestrata | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy