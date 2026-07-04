Alcol al volante nel Vicentino, controlli anti “stragi del sabato sera”: patenti ritirate e auto sequestrata

Due automobilisti denunciati, due patenti ritirate e un’auto sequestrata. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nella notte dai Carabinieri della Compagnia di Schio nell’ambito dell’attività di contrasto alle cosiddette “stragi del sabato sera”, finalizzata a prevenire gli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza.

Il primo intervento è avvenuto a Malo, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un 35enne del posto in via Pasubio mentre era alla guida della propria auto. Sottoposto all’alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,50 e 1,60 grammi per litro, valori ampiamente superiori al limite consentito dalla legge. L’uomo è stato denunciato a piede libero e la patente gli è stata immediatamente ritirata.

Il secondo episodio si è verificato a Schio. I Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette sono intervenuti nel centro cittadino per un incidente stradale autonomo. Il conducente, un 36enne residente in zona, ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Anche nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà, il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo.

I provvedimenti sono stati adottati d’iniziativa dai Carabinieri. Come previsto dalla legge, gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo della responsabilità con sentenza irrevocabile.