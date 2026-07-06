Escursionista si perde al buio sul Monte Venda: salvata dal Soccorso alpino

Momenti di apprensione nella serata di ieri sul Monte Venda, nel territorio di Cinto Euganeo, dove una giovane escursionista ha perso l’orientamento lungo un sentiero ed è stata recuperata dal Soccorso alpino dopo aver chiesto aiuto.

L’allarme è scattato intorno alle 21.30 su richiesta dei Carabinieri di Teolo, che hanno attivato il Soccorso alpino di Padova dopo la segnalazione della ragazza, una 21enne residente a Conselve.

La giovane stava percorrendo il sentiero numero 4 “G.G. Lorenzoni”, ma a un certo punto ha perso la traccia principale, imboccando una variante e smarrendo l’orientamento. Con l’arrivo dell’oscurità e senza avere con sé una torcia, ha deciso di fermarsi e chiedere aiuto.

Una volta geolocalizzata la sua posizione, i tecnici del Soccorso alpino l’hanno contattata telefonicamente, invitandola a rimanere ferma e rassicurandola mentre una squadra raggiungeva il punto indicato a piedi.

Individuata l’escursionista, i soccorritori le hanno consegnato una lampada frontale per illuminare il percorso e l’hanno accompagnata in sicurezza per circa 800 metri fino alla strada, all’altezza dell’anfiteatro del Venda.

Una volta raggiunta la viabilità, la 21enne è stata affidata ai Carabinieri, che l’hanno riaccompagnata alla propria auto. L’intervento si è concluso senza conseguenze per la giovane.