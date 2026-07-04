A Vicenza festa per la vittoria del Marocco: caroselli e clacson per la città. Chiusa via Torino (video)

Scene di grande entusiasmo anche a Vicenza dopo la vittoria del Marocco contro il Canada per 3-0, risultato che consente alla nazionale nordafricana di superare il turno degli ottavi di finale e approdare ai quarti di finale del torneo.

Al termine della partita, nella tarda serata, diversi gruppi di tifosi si sono riversati in strada dando vita a festeggiamenti spontanei. In particolare in viale Milano si sono registrati caroselli di auto, clacson prolungati e sventolio di bandiere rosse, simbolo della nazionale marocchina. Via Torino è bloccata. da Corso San Felice a via Firenze. Presente un significativo contingente di forze dell’ordine.

La zona è diventata rapidamente un punto di ritrovo, con un flusso continuo di veicoli che hanno attraversato più volte la direttrice urbana tra cori, musica e segni di gioia collettiva. La situazione ha richiamato l’attenzione di residenti e passanti, ma non si sono segnalati particolari disagi alla circolazione oltre al normale rallentamento dovuto ai festeggiamenti.

L’episodio si inserisce nel clima di entusiasmo che si è diffuso in diverse città italiane tra le comunità marocchine dopo la qualificazione ai quarti di finale, già celebrata in altre occasioni con raduni e caroselli analoghi.

Una notte di festa, dunque, che ha trasformato per alcune ore una delle principali arterie cittadine in un serpentone di auto e bandiere, tra clacson e applausi.