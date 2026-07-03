VICENZA, CAMBIO AL VERTICE DELLA SETAF: IL GENERALE BROWN ASSUME IL COMANDO NEL PIENO DELLE TENSIONI INTERNAZIONALI

In un contesto geopolitico particolarmente delicato e a pochi giorni dalle dichiarazioni sulla possibile riduzione della presenza militare statunitense in Europa, la base americana “Ederle” di Vicenza ospita la cerimonia di avvicendamento al comando della Southern European Task Force Africa (SETAF-AF). Il generale di Divisione Matthew W. Brown assume la guida della forza responsabile delle operazioni di pronto intervento nel bacino del Mediterraneo e nel Nord Africa, oltre al comando della 173ª Brigata Aviotrasportata, l’unica unità statunitense di rapido dispiegamento permanente presente sul territorio europeo. Alla cerimonia partecipano le massime autorità militari e civili italiane e statunitensi.