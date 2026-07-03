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3 Luglio 2026 - 10.35

VICENZA, CAMBIO AL VERTICE DELLA SETAF: IL GENERALE BROWN ASSUME IL COMANDO NEL PIENO DELLE TENSIONI INTERNAZIONALI

Elisa Santucci
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In un contesto geopolitico particolarmente delicato e a pochi giorni dalle dichiarazioni sulla possibile riduzione della presenza militare statunitense in Europa, la base americana “Ederle” di Vicenza ospita la cerimonia di avvicendamento al comando della Southern European Task Force Africa (SETAF-AF). Il generale di Divisione Matthew W. Brown assume la guida della forza responsabile delle operazioni di pronto intervento nel bacino del Mediterraneo e nel Nord Africa, oltre al comando della 173ª Brigata Aviotrasportata, l’unica unità statunitense di rapido dispiegamento permanente presente sul territorio europeo. Alla cerimonia partecipano le massime autorità militari e civili italiane e statunitensi.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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