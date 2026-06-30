MUSICA, FREESTYLE E STREET FOOD: IL LUMEN FESTIVAL ACCENDE L’ESTATE DI VICENZA

C’è davvero poco da fare a Vicenza? Il Lumen Festival dimostra esattamente il contrario. Campo Marzo si è trasformato in un grande spazio di incontro, con concerti, food truck, stand, bancarelle, area drink e una proposta capace di soddisfare pubblici di tutte le età. La 13ª edizione si è conclusa il 28 giugno, confermandosi uno degli appuntamenti estivi più attesi della città. In questo servizio le interviste realizzate da Anita Guelfi.