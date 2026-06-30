STREET TG
30 Giugno 2026 - 10.31

MUSICA, FREESTYLE E STREET FOOD: IL LUMEN FESTIVAL ACCENDE L’ESTATE DI VICENZA

Anita Guelfi
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

C’è davvero poco da fare a Vicenza? Il Lumen Festival dimostra esattamente il contrario. Campo Marzo si è trasformato in un grande spazio di incontro, con concerti, food truck, stand, bancarelle, area drink e una proposta capace di soddisfare pubblici di tutte le età. La 13ª edizione si è conclusa il 28 giugno, confermandosi uno degli appuntamenti estivi più attesi della città. In questo servizio le interviste realizzate da Anita Guelfi.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

MUSICA, FREESTYLE E STREET FOOD: IL LUMEN FESTIVAL ACCENDE L'ESTATE DI VICENZA | TViWeb MUSICA, FREESTYLE E STREET FOOD: IL LUMEN FESTIVAL ACCENDE L'ESTATE DI VICENZA | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy