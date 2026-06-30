NOTTI MAGICHE A CA’ ARNALDI: TEATRO E GRANDE CINEMA ILLUMINANO L’ESTATE DI NOVENTA VICENTINA

Luci che si accendono, il profumo delle sere d’estate e la magia della condivisione. Il Parco di Villa Ca’ Arnaldi a Noventa Vicentina si conferma il cuore pulsante della cultura sul territorio. Da un lato la grande tradizione sul palcoscenico con l’attesissima Estate Teatrale, una rassegna interamente dedicata alla memoria di Franco Bellin che ogni venerdì sera porterà in scena commedia e musica. Dall’altro, il grande schermo all’aperto con i mercoledì del Cinema al Chiaro di Luna dedicati a tutta la famiglia. Un binomio perfetto tra spettacolo e comunità. Ma prima di dare la parola ai protagonisti e ascoltare le interviste, scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in calendario. Sotto: le locandine.

Il cartellone dell’Estate Teatrale (Venerdì ore 21:00)

Venerdì 3 luglio : “Sottobanco” di Domenico Starnone – Regia di Giovanni Vit (La Graticcia – Compagnia Teatrale).

: “Sottobanco” di Domenico Starnone – Regia di Giovanni Vit (La Graticcia – Compagnia Teatrale). Venerdì 10 luglio : “Ex”, una fresca commedia di Aldo Nicolaj – Regia di Giovanni Florio (L’Archibugio Compagnia Teatrale).

: “Ex”, una fresca commedia di Aldo Nicolaj – Regia di Giovanni Florio (L’Archibugio Compagnia Teatrale). Venerdì 17 luglio : “El Cavalier de la Trista Figura”, testo di Franco Antolini – Regia di Sabrina Carletti (Compagnia Teatrale El Gavetin).

: “El Cavalier de la Trista Figura”, testo di Franco Antolini – Regia di Sabrina Carletti (Compagnia Teatrale El Gavetin). Venerdì 24 luglio : “L’usel del Marascial (Il ritorno)”, di Loredana Cont – Regia di Ermanno Regattieri (Amici Teatro Dell’Attorchio Aps).

: “L’usel del Marascial (Il ritorno)”, di Loredana Cont – Regia di Ermanno Regattieri (Amici Teatro Dell’Attorchio Aps). Venerdì 31 luglio: “Una scala verso il cielo”, concerto diretto da Antonio Zefiro (Coro e ensemble Amici della musica Barbarano).

Gli appuntamenti con il Cinema al Chiaro di Luna (Mercoledì ore 21:30)