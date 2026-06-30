Al Teatro Astra torna Terrestri d’estate: “Album” di Kepler-452 tra memoria, immagini e vite che resistono al tempo

Giovedì 2 luglio 2026, dalle 19.30, per le Serate Terrestri di Terrestri d’estate

«Album» di Kepler-452 alle 21.30, ma prima AstraBistrò con dj Ellem

Uno spettacolo sulla memoria: fotografie, anguille e la vita che non ricordiamo

Che cosa resta di una vita quando il tempo comincia a scolorire i ricordi? Che cosa custodiscono le fotografie quando gli sguardi che le hanno generate iniziano a sfumare? Da queste domande prende forma Album, lo spettacolo della compagnia Kepler-452, in scena giovedì 2 luglio alle ore 21.30 al Teatro Astra di Vicenza, secondo appuntamento delle Serate Terrestri, che verrà anticipato da Astrabistrò con Dj Ellem.

Un lavoro che attraversa la memoria individuale e quella collettiva, intrecciando storie personali, immagini e biografie con i grandi eventi che trasformano il nostro tempo. Un racconto teatrale che invita il pubblico a interrogarsi su ciò che ricordiamo, su ciò che dimentichiamo e su ciò che continua a vivere nelle immagini. Uno spettacolo che non si svolgerà in forma tradizionale: il giardino del Teatro Astra verrà allestito usando oggetti e mobili vintage, recuperati da Insieme Cooperativa Sociale.

Terrestri d’estate 2026

Lo spettacolo è inserito nel cartellone di Terrestri d’estate 2026, la nona edizione della rassegna ideata e curata da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il Comune di Vicenza, con il sostegno della Regione del Veneto e del MiC – Ministero della Cultura, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, Banca del Veneto Centrale, e Fondazione Monte di Pietà, con la collaborazione di Magis, Nuovo Bar Astra e Comune di San Vito di Leguzzano. Da giugno a settembre il festival porta in città teatro contemporaneo, spettacoli per famiglie, Silent Play e itinerari immersivi nel paesaggio urbano e naturale, animando il Teatro Astra e numerosi luoghi del territorio con un programma rivolto a pubblici di tutte le età. Accanto alle Serate Terrestri, il cartellone comprende Famiglie Curiose, dedicate ai più piccoli, i Silent Play tra città e natura, La Corte dei Bambini a San Vito di Leguzzano e il Carpaneda Ecofestival, appuntamento che intreccia linguaggi artistici, ambiente e comunità.

Lo spettacolo

Un album fotografico è una macchina del tempo. Ogni fotografia custodisce una storia, ogni storia apre una finestra verso un altrove: verso ciò che siamo stati, verso le persone che abbiamo amato, verso i luoghi che abbiamo attraversato.

Da questa immagine prende avvio Album, uno spettacolo che si confronta con la memoria e con il suo lento sbiadire. Una memoria fisiologica, quando il tempo, la vecchiaia o le malattie degenerative modificano il ricordo; materiale, quando una catastrofe cancella gli oggetti di una vita; sociale, quando dimenticare significa perdere il senso di ciò che siamo stati e, insieme, la capacità di immaginare ciò che potremmo diventare.

Sperimentando una spazialità non frontale e utilizzando dispositivi di ripresa dal vivo e proiezione audiovisiva, Kepler-452 costruisce una performance che nasce dall’incontro con persone e comunità di diverse parti d’Italia e d’Europa. Le loro immagini, i loro racconti e le loro esperienze diventano materia teatrale, in un continuo dialogo tra l’intimità delle biografie individuali e la dimensione collettiva della memoria.

Ad attraversare lo spettacolo è anche una domanda nata dall’osservazione del mondo naturale: come fanno tutte le anguille del mondo, a un certo punto della loro vita, a percorrere migliaia di chilometri per ritrovarsi nello stesso luogo, guidate da una memoria ancestrale? Un’immagine che diventa metafora del nostro bisogno di appartenenza, delle tracce che ci guidano e di ciò che continuiamo a cercare, anche quando non sappiamo più ricordarne l’origine.

Album è un progetto di Kepler-452 (Nicola Borghesi ed Enrico Baraldi), vincitore del bando Daily Bread nell’ambito del progetto europeo Stronger Peripheries – A Southern Coalition, coprodotto con Pergine Festival, Pro Progressione e L’Arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, con il sostegno del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.

A cura di Kepler-452 (Nicola Borghesi ed Enrico Baraldi), lo spettacolo ha in scena Nicola Borghesi, con la Drammaturgia di Enrico Baraldi, Nicola Borghesi e Riccardo Tabilio.

La compagnia

Fondata a Bologna nel 2015, Kepler-452 nasce dall’incontro tra Nicola Borghesi, Enrico Baraldi, Paola Aiello e, per l’organizzazione, Michela Buscema, cui si affianca dal 2021 Roberta Gabriele.

La ricerca della compagnia si sviluppa lungo due direttrici: raggiungere pubblici che abitualmente non frequentano il teatro e portare in scena le vite di persone non professioniste, gli “esperti della vita quotidiana”. Lavoratori, migranti, anziani e giovani diventano protagonisti di spettacoli che intrecciano documentazione, biografia e creazione teatrale, dando vita a un linguaggio riconosciuto nel panorama nazionale e internazionale.

Tra i lavori più significativi figurano Il Capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto, F. – Perdere le cose, Il giardino dei ciliegi. Trent’anni di felicità in comodato d’uso e Il Capitale. Storia di una rivoluzione collettiva, fino al recente Place of Safety, vincitore del Premio Ubu 2025 come miglior spettacolo dell’anno.

Dalle 19.30 AstraBistrò e Dj Ellem

Ad accompagnare la serata sarà Astra Bistrò, lo spazio conviviale nel giardino e nel cortile del Teatro Astra che dalle 19.30 accoglierà il pubblico con un’atmosfera informale e festosa. Ad animare il pre-spettacolo Dj Ellem, con le sue sonorità, i suoi ritmi incalzanti e i suoi beat, mentre Nuovo Bar Astra e Rudnik Osteria Balcanica proporranno aperitivi, cena, drink e stuzzichini per tutta la serata. Un’occasione per vivere il teatro non solo come luogo di spettacolo, ma anche come spazio di incontro, relazione e condivisione, dove fermarsi prima dell’evento o prolungare l’esperienza insieme agli altri spettatori.







Biglietteria

Intero € 12

Ridotto under 30 € 7

Card Serate Terrestri (3 spettacoli) € 30