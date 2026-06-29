Vicenza, il temporale spezza la morsa del caldo: grandine e vento, poi arriva il sollievo

Dopo giorni di caldo torrido, il tanto atteso cambio di scenario è arrivato nel pomeriggio di oggi a Vicenza. Intorno alle 17.30 un intenso temporale ha attraversato la città e parte della provincia, interrompendo la lunga ondata di calore africano che aveva fatto impennare le temperature e il disagio per la popolazione.

Il peggioramento è stato accompagnato da forti raffiche di vento, pioggia intensa e da una breve grandinata che, fortunatamente, non avrebbe provocato danni significativi. In pochi minuti la temperatura è diminuita sensibilmente, regalando un sollievo immediato ai vicentini dopo giornate caratterizzate da afa e valori ben oltre la media stagionale.

Il vento ha contribuito a ripulire l’aria, rendendo il clima decisamente più respirabile e consentendo ai cittadini di affrontare con maggiore comfort il resto della serata.

Secondo le previsioni, il peggioramento non è ancora del tutto concluso: nelle prossime ore sono infatti possibili ulteriori rovesci sparsi e locali temporali, seppur generalmente meno intensi rispetto a quello che ha interessato il Vicentino nel tardo pomeriggio. La situazione è destinata comunque a migliorare progressivamente, con temperature che resteranno più contenute rispetto ai picchi registrati nei giorni scorsi.

La vera svolta arriverà però nel pomeriggio quando temporali, anche forti e una corrente d’aria fresca libererà il Veneto dalla morsa del caldo.