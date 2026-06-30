Estate di cantieri in viale Verona: al via i lavori sulla rete del gas
Nuovi interventi sulla rete del gas a Vicenza. V-Reti, società del Gruppo Magis, ha annunciato l’avvio di un’importante operazione di ristrutturazione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione lungo viale Verona.
I lavori prenderanno il via martedì 1° luglio e proseguiranno fino al 28 agosto 2026.
L’intervento interesserà il tratto compreso tra la rotatoria con viale Crispi e l’incrocio con viale d’Annunzio, lungo la carreggiata in direzione del centro di Vicenza.
Per consentire l’esecuzione delle opere, la viabilità subirà alcune modifiche: lungo il tratto interessato la carreggiata in direzione Vicenza sarà infatti ridotta a un’unica corsia, con possibili rallentamenti soprattutto nelle ore di maggiore traffico.
V-Reti si è scusata anticipatamente con cittadini e automobilisti per i disagi che potranno verificarsi, assicurando il massimo impegno per garantire la sicurezza della circolazione e contenere il più possibile la durata dell’intervento.