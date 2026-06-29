Due vasti incendi nel Veronese: in fiamme cinque ettari di vegetazione, case minacciate e traffico in tilt

Pomeriggio di intenso lavoro per i Vigili del fuoco di Verona, impegnati dalle 14.30 di oggi su due distinti incendi di vegetazione che hanno interessato complessivamente circa cinque ettari tra campi coltivati, sterpaglie e terreni incolti.

Il rogo più esteso si è sviluppato nella zona della Bassona, dove le fiamme hanno devastato circa quattro ettari di coltivazioni e vegetazione secca, arrivando a minacciare alcune abitazioni. Per proteggere le case sono intervenute le squadre a terra con il supporto dell’elicottero Drago 149 del Reparto Volo regionale dei Vigili del fuoco, che ha effettuato lanci d’acqua sulle aree più critiche.

Un secondo incendio è divampato in località Dossobuono, nel territorio di Villafranca di Verona, interessando circa un ettaro tra colture agricole e campi incolti.

Oltre ai danni alla vegetazione, i due incendi hanno causato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e code lungo le arterie stradali vicine alle aree interessate dalle fiamme.

Per domare i roghi sono stati mobilitati 35 Vigili del fuoco con numerosi mezzi provenienti dai distaccamenti della provincia di Verona e da sedi limitrofe. Al termine dello spegnimento, le squadre hanno proseguito con le operazioni di bonifica, tuttora in corso, per scongiurare eventuali riprese dell’incendio.