Vicentino – Auto contro un albero prende fuoco nella notte: due persone si salvano per un soffio

Momenti di paura nella notte a Piovene Rocchette, dove un’auto è uscita di strada, si è schiantata contro un albero e ha preso fuoco. I due occupanti sono riusciti a mettersi in salvo prima che il veicolo venisse completamente avvolto dalle fiamme.

L’incidente è avvenuto poco dopo l’1.30 di lunedì 29 giugno in via Trieste. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell’autovettura, che è uscita dalla carreggiata andando a impattare violentemente contro un albero. In seguito allo schianto, il mezzo ha preso fuoco.

Provvidenziale la prontezza dei due occupanti, che sono riusciti ad abbandonare autonomamente l’auto pochi istanti prima che le fiamme la distruggessero. Entrambi sono rimasti fortunatamente illesi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Schio, che ha domato rapidamente l’incendio evitando che il rogo si propagasse all’albero e alla vegetazione circostante. Al termine dell’intervento i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.