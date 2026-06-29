Ospedale di Valdagno, Zordan a nome dei sindaci dopo il confronto con la Regione: «Non soddisfatti dall’incontro»

Si è svolto questa mattina in Municipio a Valdagno un incontro tra i sindaci della Valle dell’Agno e il direttore dell’Ulss 8 Berica Peter Assembergs. Alla riunione hanno partecipato, in collegamento, anche l’assessore regionale alla Sanità Gino Gerosa e il direttore generale Giancarlo Ruscitti. Al centro del confronto la prospettata chiusura del Punto Nascita e, più in generale, il futuro dell’ospedale San Lorenzo di Valdagno.

All’incontro erano presenti i sindaci Dario Tovo (Brogliano), Davide Dorantani (Castelgomberto), Francesco Lanaro (Cornedo Vicentino), Armando Cunegato (Recoaro Terme), Davide Faccio (Trissino) e Maurizio Zordan (Valdagno). Per impegni concomitanti non hanno potuto partecipare i sindaci Omar Trevisan (Altissimo) ed Elisa Ferrari (Crespadoro).

«Un confronto franco e trasparente, ma dal quale non usciamo soddisfatti – sottolinea Maurizio Zordan, a nome dei sindaci -. Come stiamo facendo dal 3 giugno, quando abbiamo scoperto dalla stampa la presa d’atto da parte della Regione della chiusura del punto nascita, abbiamo chiesto in maniera unitaria che questa decisione venga rivista e sia data un’ulteriore proroga, come avvenuto negli scorsi anni in considerazione delle caratteristiche del nostro territorio, e a maggior ragione oggi tenendo presenti anche le tempistiche di apertura del futuro ospedale di Montecchio. Abbiamo quindi ribadito quanto sia importante il San Lorenzo come presidio per la salute e la sicurezza delle nostre comunità: questo ospedale è un punto di riferimento per l’intera valle e la mobilitazione della popolazione di questi giorni, come avvenuto anche in passato, ne è la più chiara testimonianza. Chiediamo che si investa sul San Lorenzo per potenziarlo, anche in risposta ai nuovi bisogni emergenti e in una visione che abbia come orizzonte almeno i prossimi 10 anni. Si può scegliere se chiudere i reparti o investire per potenziarli: chi fa questa scelta deve anche assumersene la responsabilità».

«Al momento non abbiamo avuto risposte soddisfacenti – conclude Zordan -. Con l’assessore Gerosa e il direttore dell’Ulss Assembergs abbiamo quindi fissato un nuovo incontro per il 15 luglio. Come sindaci continueremo a chiedere che si investa perché il San Lorenzo rimanga un polo di servizi accessibili ed efficienti: in quell’occasione vogliamo avere risposte chiare e precise sulla volontà di potenziare il nostro ospedale».