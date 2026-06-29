Casale, la ciclopedonale prende forma: lavori in corso, nel 2027 il collegamento con l’Oasi

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo tratto della pista ciclopedonale di strada di Casale. Questa mattina il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore alla Mobilità Cristiano Spiller hanno effettuato un sopralluogo al cantiere, che consentirà di completare un nuovo segmento del percorso dedicato a pedoni e ciclisti.

«L’opera, che dovrebbe concludersi per inizio 2027 – ha spiegato l’assessore Cristiano Spiller – permetterà di congiungere la ciclabile di via Martiri delle Foibe ai tratti già realizzati nel corso del 2024 e 2025 lungo strada di Casale, dando così continuità ai percorsi fino alla chiesa parrocchiale. Inoltre all’inizio del 2027 partiranno i lavori dell’ultimo stralcio, ovvero il collegamento con l’Oasi di Casale e la zona produttiva di via Zamenhof; questo nuovo percorso, nella sua interezza, creerà uno spazio protetto per pedoni e ciclisti su una strada che prima era priva anche del marciapiede, offrendo maggior sicurezza per i residenti di Casale e una valida alternativa sostenibile per i percorsi casa-lavoro dei lavoratori della zona».

Sottolinea l’importanza dell’intervento anche il sindaco Giacomo Possamai: «Con questo nuovo percorso ciclopedonale mettiamo in sicurezza una strada dove l’incolumità di pedoni e ciclisti è da sempre a rischio. Sia per chi si sposta in bicicletta sia per chi va a piedi era molto importante realizzare il collegamento con i tratti di ciclopedonale già costruita, intervenendo di fatto lungo tutta strada di Casale».

L’intervento attualmente in corso, del valore di circa 550 mila euro, è cofinanziato con 403.159,99 euro dal PR Veneto FESR 2021-2027 nell’ambito della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Vicenza. Il progetto prevede la realizzazione di circa 500 metri di nuova pista ciclopedonale dall’incrocio con via Martiri delle Foibe fino all’area dell’ex Lovato, garantendo la continuità con i percorsi già esistenti.

Oltre alla nuova pista saranno piantumati alberi lungo parte del tracciato, verranno realizzati due attraversamenti pedonali illuminati e saranno eseguiti l’intubamento e la realizzazione di nuovi fossati per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Il progetto proseguirà con un ulteriore intervento. Grazie a un nuovo contributo PR Veneto FESR di 867.383,87 euro, sempre nell’ambito della SISUS, sarà infatti bandita a breve la gara per l’ultimo stralcio della ciclopedonale di Casale. L’opera, lunga circa 1.150 metri e dal valore complessivo di circa 1,16 milioni di euro, collegherà la chiesa di Santa Maria Assunta di Casale a via Zamenhof passando per strada Ca’ Perse.

Una volta completato, il percorso consentirà di raggiungere in sicurezza l’Oasi naturalistica di Casale e la zona produttiva di via Zamenhof, interconnettendo la rete ciclabile esistente e offrendo nuove opportunità di mobilità sostenibile sia per i pedoni sia per i ciclisti.