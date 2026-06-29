CRONACA
29 Giugno 2026 - 14.59

Esplosione in una officina: ustionati due operai

Nicoletta Ugolini
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ALTAVILLA V.NA 29 GIUGNO – Un’esplosione seguita da un incendio si è verificata stamani in un’officina ad Altavilla Vicentina, con due meccanici che sono rimasti ustionati, probabilmente dall’incendio di benzina.
L’incidente è avvenuto nella sede della ditta “Bertocco Service”, intorno alle ore 11.10. Sul posto il Suem 118, vigili del fuoco, Carabinieri e Spisal.I due uomini sono stati trasportati all’ospedale San Bortolo di Vicenza, con gravi ustioni anche se entrambi sono rimasti coscienti; uno di essi è in terapia intensiva. ANSA VENETO

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