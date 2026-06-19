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19 Giugno 2026 - 11.34

ADDIO AL VECCHIO PONTE: SUL TERGOLA ARRIVA LA NUOVA PASSERELLA A BOLZANO VICENTINO

Elisa Santucci
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A Bolzano Vicentino è stata posata la nuova passerella sul fiume Tergola, un intervento da circa 200 mila euro che arriva al termine di un lungo percorso amministrativo e progettuale. L’opera sostituisce il precedente ponte in legno, che nel tempo aveva evidenziato diverse criticità strutturali, imponendo all’amministrazione comunale la necessità di individuare una soluzione definitiva. La nuova passerella è stata realizzata con caratteristiche di maggiore solidità e durabilità, con l’obiettivo di garantire sicurezza e funzionalità nel lungo periodo, evitando i problemi che avevano interessato la struttura precedente.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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