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3 Agosto 2026 - 10.31

EX MACELLO DI VICENZA, LE DEMOLIZIONI SVELANO UN VOLTO INEDITO DEL CENTRO STORICO: UNA RINASCITA DA 8 MILIONI DI EURO

Elisa Santucci
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Dietro le strutture dell’ex Macello di Vicenza, nascoste per decenni, stanno emergendo scorci che i vicentini non vedevano dal dopoguerra. Con il proseguimento dei lavori di demolizione prende forma il grande progetto di riqualificazione da 8 milioni di euro che trasformerà l’area in un nuovo spazio urbano affacciato sul fiume, con una piazza panoramica e un nuovo studentato da 60 posti. Un intervento destinato a restituire al centro storico un luogo oggi abbandonato, creando un collegamento inedito tra città e acqua. A raccontare lo stato dei lavori e la visione futura del progetto è il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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