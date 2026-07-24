A VALDAGNO UN’ESTATE DI EVENTI: TEATRO, MUSICA, FOOD E CULTURA FINO A SETTEMBRE

L’estate di Valdagno entra nel vivo e proseguirà fino a settembre con un ricco calendario di appuntamenti pensato per coinvolgere cittadini e visitatori. Grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni, commercianti e realtà del territorio, il programma propone un’offerta ampia e senza sovrapposizioni: spettacoli teatrali, concerti, mostre, laboratori, incontri, eventi gastronomici e feste animeranno la città. Tra gli appuntamenti più originali spiccano il teatro nelle case e nelle contrade e una rassegna dedicata alla musica al femminile, due iniziative che arricchiscono un cartellone capace di valorizzare cultura, tradizioni e socialità.

Di Elisa Santucci