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24 Luglio 2026 - 10.47

A VALDAGNO UN’ESTATE DI EVENTI: TEATRO, MUSICA, FOOD E CULTURA FINO A SETTEMBRE

Elisa Santucci
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L’estate di Valdagno entra nel vivo e proseguirà fino a settembre con un ricco calendario di appuntamenti pensato per coinvolgere cittadini e visitatori. Grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni, commercianti e realtà del territorio, il programma propone un’offerta ampia e senza sovrapposizioni: spettacoli teatrali, concerti, mostre, laboratori, incontri, eventi gastronomici e feste animeranno la città. Tra gli appuntamenti più originali spiccano il teatro nelle case e nelle contrade e una rassegna dedicata alla musica al femminile, due iniziative che arricchiscono un cartellone capace di valorizzare cultura, tradizioni e socialità.

Di Elisa Santucci

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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