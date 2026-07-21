TRISSINO, AL VIA IL PIANO PER ELIMINARE LE STRADE BIANCHE: GIÀ ASFALTATE DIVERSE VIE

Prosegue il piano dell’Amministrazione comunale di Trissino per eliminare progressivamente tutte le strade bianche presenti sul territorio. L’obiettivo è ridurre le criticità legate alla manutenzione di queste arterie, che richiedono interventi frequenti e comportano costi elevati per il bilancio comunale. Sono già stati completati i lavori su sei strade, mentre altri interventi sono in programma per proseguire il progetto di riqualificazione della viabilità cittadina.