PALADANTE, VIA AL RESTYLING: TRISSINO INVESTE SULLA SUA SQUADRA GIOIELLO E GUARDA A UN PALAZZETTO DA 1.600 POSTI

Il Paladante di Trissino si prepara a cambiare volto. L’Amministrazione comunale ha avviato un intervento di riqualificazione degli spogliatoi, dei servizi igienici e dei vani accessori della struttura che ospita la plurititolata squadra di hockey, autentico fiore all’occhiello dello sport cittadino. L’obiettivo è rendere il palazzetto sempre più moderno, efficiente e funzionale, migliorando gli spazi a disposizione di atleti, tecnici e pubblico.

Ma il restyling rappresenta solo il primo passo di un progetto molto più ambizioso. Nei piani del Comune c’è infatti l’ampliamento del Paladante, con l’intenzione di portarne la capienza dagli attuali numeri fino a circa 1.500-1.600 posti, adeguando così l’impianto alla crescita della società e all’interesse sempre maggiore che l’hockey trissinese continua a suscitare.

L’investimento conferma la volontà dell’Amministrazione di sostenere una delle realtà sportive più prestigiose del territorio, creando una struttura all’altezza dei successi conquistati negli anni e capace di ospitare eventi di livello nazionale e internazionale.