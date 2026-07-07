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7 Luglio 2026 - 12.10

TRISSINO SI ACCENDE CON LA TRI-SUMMER LEAGUE: DUE GIORNI DI SFIDE, SPORT E DIVERTIMENTO IN PISCINA

Elisa Santucci
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Le piscine di Trissino ospiteranno il 17 e 18 luglio la terza edizione della Tri-Summer League, l’appuntamento estivo dedicato ai tornei sportivi che torna con una novità importante: chi parteciperà alle gare potrà anche usufruire della splendida piscina della struttura. Un’occasione per vivere lo sport in una formula ancora più coinvolgente, tra competizione, relax e divertimento. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra gli organizzatori, i gestori della piscina e il tennis club, che hanno unito le proprie energie per offrire due giornate all’insegna dello sport e della voglia di stare insieme.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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