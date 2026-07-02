TRISSINO, IL MERCATO CAMBIA VOLTO: PIÙ PARCHEGGI E BANCHI RIORGANIZZATI PER RILANCIARLO

Da sabato il mercato di Trissino si presenterà con una nuova organizzazione degli spazi. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Faccio e dall’assessore Benetti, ha annunciato una riorganizzazione che prevede lo spostamento e il compattamento dei banchi nell’area nord, con l’obiettivo di ottimizzare gli spazi, restituire ordine all’area mercatale e ricavare nuovi parcheggi sia sul lato nord sia su quello sud. Un intervento pensato anche per rispondere alla crisi che negli ultimi anni ha interessato i mercati ambulanti, fenomeno che ha portato anche a Trissino alla presenza di numerosi spazi vuoti. La nuova disposizione punta quindi a restituire maggiore attrattività e valore commerciale al mercato cittadino.