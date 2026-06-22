SPIDERMAN E IRON MAN & co IN CORSIA: I SUPEREROI CHE PORTANO SORRISI AI BAMBINI RICOVERATI

Dietro le maschere di Spiderman e Iron Man ci sono due persone speciali: Patrizio Viero, consigliere comunale, e Marco Borrelli, presidente dell’associazione Supereroi dei Bambini. Insieme, vestiti da supereroi e principesse, visitano regolarmente i reparti pediatrici degli ospedali di Vicenza, Bassano e Santorso per regalare ai piccoli pazienti momenti di gioia, stupore e spensieratezza. Un impegno fatto di passione e solidarietà, non sempre semplice da portare avanti, ma che grazie alla determinazione dei volontari continua a crescere coinvolgendo nuovi personaggi e nuovi sostenitori. La reazione dei bambini è ogni volta la stessa: occhi pieni di meraviglia, sorrisi e un attimo di evasione dal dolore e dal disagio legati al ricovero. Un progetto che dimostra come anche un costume possa trasformarsi in uno straordinario strumento di vicinanza umana.

Di Elisa Santucci.