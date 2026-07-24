TRISSINO PUNTA SULLA PREVENZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE AGNO

A Trissino la prevenzione del rischio idrogeologico resta una priorità. Sono in corso gli interventi di manutenzione del torrente Agno, al confine con il Comune di Brogliano, realizzati dal Genio Civile con una pulizia approfondita del greto. Un’opera ritenuta fondamentale per migliorare il deflusso delle acque e ridurre il rischio di criticità in caso di maltempo, confermando come la prevenzione rappresenti il modo più efficace per tutelare il territorio e la sicurezza dei cittadini.