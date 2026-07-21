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21 Luglio 2026 - 12.13

VICENZA, TORNA IL BILANCIO PARTECIPATIVO: SCELTI DAI CITTADINI DUE PROGETTI DA REALIZZARE

Elisa Santucci
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Dopo molti anni il Comune di Vicenza ripropone il Bilancio partecipativo, lo strumento che coinvolge direttamente cittadini e Consigli di quartiere nelle decisioni sull’utilizzo di una parte delle risorse comunali. Tra i dieci progetti presentati sono stati scelti, attraverso il voto, due interventi che verranno realizzati: la riqualificazione dei parchi di via Riello e di via Turra, oltre a una serie di interventi destinati al centro storico. Intervista all’assessore Matteo Tosetto

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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