VICENZA, TORNA IL BILANCIO PARTECIPATIVO: SCELTI DAI CITTADINI DUE PROGETTI DA REALIZZARE

Dopo molti anni il Comune di Vicenza ripropone il Bilancio partecipativo, lo strumento che coinvolge direttamente cittadini e Consigli di quartiere nelle decisioni sull’utilizzo di una parte delle risorse comunali. Tra i dieci progetti presentati sono stati scelti, attraverso il voto, due interventi che verranno realizzati: la riqualificazione dei parchi di via Riello e di via Turra, oltre a una serie di interventi destinati al centro storico. Intervista all’assessore Matteo Tosetto