CASTELGOMBERTO, TORNA LA FIERA DI SANTA MARIA MADDALENA

Dal 10 all’11 e dal 16 al 22 luglio 2026 appuntamento con la 229ª edizione dello storico evento estivo organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e della Regione Veneto. Tra gli ospiti musicali tribute band dedicate a Coldplay, Queen e Vasco Rossi, orchestre da ballo e gli immancabili stand enogastronomici con le specialità locali. L’intervista video al sindaco Davide Dorantani.

Castelgomberto si prepara ad accogliere la 229ª Fiera di Santa Maria Maddalena, uno degli appuntamenti più longevi dell’estate vicentina, capace ogni anno di richiamare visitatori dalla Valle dell’Agno e dai comuni vicini. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Castelgomberto con il patrocinio del Comune e della Regione Veneto, unisce tradizione, intrattenimento musicale e valorizzazione dei prodotti della cucina locale.

L’edizione 2026 si svilupperà in due momenti: la Pre Fiera del 10 e 11 luglio in via Rigallo, dedicata allo sport e ai giovani con le semifinali e finali del torneo Rigallo’s Cup, accompagnate dalle serate musicali Venerdrink e dal dj-set Crash!, e la Fiera vera e propria, in programma dal 16 al 22 luglio a Palazzo Barbaran.

L’apertura ufficiale è prevista giovedì 16 luglio con la sfilata inaugurale del complesso “Don G. Busato”, insieme alle associazioni locali e al saluto delle autorità. Durante tutte le serate saranno attivi gli stand enogastronomici con la tradizionale specialità delle trippe, affiancata da proposte a tema come lo Spiedo di sabato 18 luglio e il Risotto di lunedì 20 luglio.

Il programma musicale accompagnerà l’intera settimana con diversi appuntamenti: sul palco saliranno i LIVEPLAY, tribute band dei Coldplay, i VIPERS con lo spettacolo dedicato ai Queen, la serata SHOW Summer edition by Barutz in Casa di Riposo, i DIAPASON BAND con il tributo a Vasco Rossi, Gianmarco Bagutti con la sua Orchestra Italiana e Marianna Lanteri con una serata di ballo e live show.

La giornata conclusiva di mercoledì 22 luglio prenderà il via alle 7.30 con le tradizionali bancarelle lungo le vie del centro, la “Colazione con le trippe” e le celebrazioni religiose. In serata spazio al gran ballo con l’Orchestra Castellina Pasi, prima del grande spettacolo pirotecnico finale previsto alle 23.30.

La Fiera di Santa Maria Maddalena si conferma così un appuntamento centrale per la comunità di Castelgomberto, nato dalla collaborazione tra Pro Loco, Comune e Gruppo Alpini, che proprio quest’anno celebra il centenario della fondazione. Tutte le serate saranno a ingresso libero.