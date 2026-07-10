VIAGGIO ALLE SERRE DI PARCO QUERINI, IL GIOIELLO RITROVATO DELLA RIGENERAZIONE URBANA VICENTINA

di Valentina Faietti

Dopo un lungo e complesso intervento di recupero durato quasi dieci anni, le storiche ex serre di Parco Querini sono tornate a vivere, trasformandosi in uno degli esempi più significativi di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio storico di Vicenza. Un progetto da circa 1,85 milioni di euro, sviluppato attraverso più fasi e completato con il restauro delle serre, della Torretta, del Belvedere e delle aree circostanti, che ha restituito ai cittadini uno dei luoghi più suggestivi del parco monumentale. Oggi il complesso ospita anche la caffetteria botanica “serreQuerinI”, gestita dalla cooperativa sociale AgenDo, con l’obiettivo di coniugare socialità, inclusione e cultura in un contesto di straordinario valore storico e paesaggistico.