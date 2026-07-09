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9 Luglio 2026 - 12.02

FONDAZIONE ROI, TRE ANNI DI CAMBIAMENTO: TRASPARENZA, EFFICIENZA E PATRIMONIO IN CRESCITA

Elisa Santucci
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Un percorso di rilancio basato su responsabilità etica, trasparenza ed efficienza gestionale. Sotto la presidenza di Francesca Lazzari, la Fondazione Roi di Vicenza ha ridisegnato il proprio modello organizzativo e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, riportando l’ente a una nuova centralità e rafforzando anche comunicazione, formazione e strumenti interni di lavoro. Con il Bilancio 2025 la sfida del cambiamento può dirsi raggiunta.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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