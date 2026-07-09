9 Luglio 2026 - 12.02
FONDAZIONE ROI, TRE ANNI DI CAMBIAMENTO: TRASPARENZA, EFFICIENZA E PATRIMONIO IN CRESCITA
Un percorso di rilancio basato su responsabilità etica, trasparenza ed efficienza gestionale. Sotto la presidenza di Francesca Lazzari, la Fondazione Roi di Vicenza ha ridisegnato il proprio modello organizzativo e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, riportando l’ente a una nuova centralità e rafforzando anche comunicazione, formazione e strumenti interni di lavoro. Con il Bilancio 2025 la sfida del cambiamento può dirsi raggiunta.