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3 Luglio 2026 - 11.29

LONIGO, AVANTI TUTTA CON I NUOVI AMBULATORI IN VIA ROMA, REALIZZATI DALLA FONDAZIONE FARMACIA MIOTTI

Elisa Santucci
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A Lonigo, in via Roma, stanno per diventare realtà sette ambulatori medici, spazi di accoglienza e una segreteria dedicata ai dottori che svolgeranno qui il loro incarico professionale.

Fra qualche mese saranno infatti pronti i nuovi ambulatori medici, realizzati e finanziati dalla Fondazione Farmacia Miotti su uno stabile di proprietà e con fondi propri. La conclusione dei lavori è prevista per fine estate.

Si tratta di una struttura moderna e accessibile, pensata per garantire servizi sanitari in un unico polo funzionale, che consentirà ai medici di operare sopra la storica farmacia. Gli utili dell’attività vengono reinvestiti sul territorio attraverso iniziative a beneficio della collettività.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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