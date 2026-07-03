LONIGO, AVANTI TUTTA CON I NUOVI AMBULATORI IN VIA ROMA, REALIZZATI DALLA FONDAZIONE FARMACIA MIOTTI

A Lonigo, in via Roma, stanno per diventare realtà sette ambulatori medici, spazi di accoglienza e una segreteria dedicata ai dottori che svolgeranno qui il loro incarico professionale.

Fra qualche mese saranno infatti pronti i nuovi ambulatori medici, realizzati e finanziati dalla Fondazione Farmacia Miotti su uno stabile di proprietà e con fondi propri. La conclusione dei lavori è prevista per fine estate.

Si tratta di una struttura moderna e accessibile, pensata per garantire servizi sanitari in un unico polo funzionale, che consentirà ai medici di operare sopra la storica farmacia. Gli utili dell’attività vengono reinvestiti sul territorio attraverso iniziative a beneficio della collettività.