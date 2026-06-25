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25 Giugno 2026 - 11.02

NUOVA CASA DI RIPOSO A LAGHETTO, DOPO ANNI DI ATTESA ARRIVA IL VIA LIBERA AL PROGETTO

Elisa Santucci
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Per decenni è rimasta una delle opere più attese della città. Ora la nuova casa di riposo di Vicenza, prevista nell’area di via dei Laghi a Laghetto, compie un passo decisivo verso la realizzazione. L’accordo con la Regione Veneto, annunciato nei mesi scorsi, mette sul tavolo un investimento da 5 milioni di euro per la costruzione di una struttura moderna e funzionale da 122 posti letto. Un intervento destinato a rafforzare in modo significativo l’offerta di servizi per gli anziani del territorio e accolto con soddisfazione dal sindaco Giacomo Possamai, che vede concretizzarsi un progetto atteso da anni dalla città.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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