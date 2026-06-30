I GUSTI DELL’ESTATE: COSA SCELGONO I VICENTINI QUANDO IL GELATO DIVENTA UNA PAUSA DI FRESCHEZZA?

Con l’arrivo del caldo, anche a Vicenza il gelato diventa una delle piccole abitudini quotidiane più diffuse. Dalle passeggiate in centro alle serate nei quartieri, il cono o la coppetta accompagnano residenti e turisti alla ricerca di un momento di freschezza. In questo servizio video abbiamo raccolto le preferenze dei vicentini tra gusti classici e scelte più creative, scoprendo un equilibrio tra tradizione e curiosità, con qualche risposta che sorprende più di quanto ci si aspetti.

di Valentina Faietti e Angela Franceschetto