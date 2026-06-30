STREET TGVICENZA e PROVINCIA
30 Giugno 2026 - 14.52

I GUSTI DELL’ESTATE: COSA SCELGONO I VICENTINI QUANDO IL GELATO DIVENTA UNA PAUSA DI FRESCHEZZA?

Valentina Faietti - Angela Franceschetto
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Con l’arrivo del caldo, anche a Vicenza il gelato diventa una delle piccole abitudini quotidiane più diffuse. Dalle passeggiate in centro alle serate nei quartieri, il cono o la coppetta accompagnano residenti e turisti alla ricerca di un momento di freschezza. In questo servizio video abbiamo raccolto le preferenze dei vicentini tra gusti classici e scelte più creative, scoprendo un equilibrio tra tradizione e curiosità, con qualche risposta che sorprende più di quanto ci si aspetti.

di Valentina Faietti e Angela Franceschetto

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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