Valdagno, blitz dei Carabinieri contro lo spaccio: arrestato 52enne del posto

Operazione antidroga dei Carabinieri a Valdagno, dove nella tarda serata di sabato 27 giugno 2026 un 52enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio condotto da una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Valdagno, che transitando nel centro cittadino ha notato l’uomo mentre cedeva una dose di hashish a un assuntore abituale.

Scoperta la cessione e droga in casa

L’immediato controllo ha consentito di confermare la flagranza del reato, con il recupero della sostanza stupefacente oggetto della compravendita.

Successivamente, con il supporto dell’Aliquota Operativa, è stata eseguita una perquisizione domiciliare a carico del 52enne, che ha portato al sequestro complessivo di:

22 grammi di hashish

57 pastiglie di ecstasy

20 grammi di sostanza eccitante tipo popper

materiale per pesatura, frazionamento e confezionamento delle dosi

630 euro in banconote di vario taglio, ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio

Arresto e carcere a Vicenza

Lo stupefacente è stato sequestrato e, terminate le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione della competente Procura della Repubblica, in attesa dell’udienza di convalida.

Il giovane acquirente, sorpreso con la singola dose, è stato invece segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti.