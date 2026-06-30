Aggressione a Campo Marzo: uomo colpito a una caviglia con una stampella

Momenti di tensione intorno alle 13 di oggi a Campo Marzo, a Vicenza, dove è stato segnalato un episodio di aggressione ai danni di un uomo.

Secondo le prime informazioni, inizialmente si era parlato di un accoltellamento alla caviglia. Successivamente è emerso che la persona sarebbe stata invece colpita con una stampella durante una lite.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, che hanno prestato le prime cure alla vittima, classificata in codice giallo, media gravità. L’uomo, descritto come un tossicodipendente, ha però rifiutato il trasporto in ospedale dopo essere stato assistito dal personale sanitario.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e identificare l’autore del gesto.