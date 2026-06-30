Telefonate moleste, l’allarme di UGCONS Padova: “Lo spoofing continua nonostante il decreto del Governo”
Le telefonate moleste continuano a rappresentare un problema quotidiano per migliaia di cittadini italiani, nonostante le recenti misure introdotte dal Governo per contrastare il fenomeno dello spoofing telefonico. A lanciare l’allarme è Sebastiano Arcoraci, responsabile di UGCONS – Sportello del Consumatore di Padova, che denuncia il permanere di pratiche commerciali aggressive e potenzialmente ingannevoli da parte di alcuni operatori di telemarketing.
Secondo quanto riferito dall’associazione, il decreto recentemente approvato dal Governo prevedeva l’introduzione di sistemi di blocco per impedire ai call center di mascherare la propria identità utilizzando numeri apparentemente affidabili o riconducibili a utenze private.
Il responsabile dello Sportello del Consumatore UGCONS di Padova, Sebastiano Arcoraci, evidenzia come, nonostante le nuove disposizioni, continuino ad arrivare numerose segnalazioni da parte dei cittadini.
In particolare, molti utenti riferiscono di ricevere chiamate provenienti da numeri di rete fissa che utilizzano prefissi territoriali apparentemente familiari. Nel caso del Veneto, diverse telefonate risultano provenire da numerazioni che iniziano con il prefisso 041, inducendo i destinatari a ritenere che si tratti di chiamate legittime o provenienti dal territorio.
Secondo UGCONS, dietro queste numerazioni si celerebbero società di marketing che promuovono prodotti commerciali, sfruttando la maggiore propensione degli utenti a rispondere a numeri apparentemente riconducibili alla propria area geografica. L’associazione sottolinea come il fenomeno rappresenti un disagio particolarmente rilevante per le persone anziane e per le categorie più vulnerabili, spesso maggiormente esposte al rischio di pratiche commerciali invasive.
Per questo motivo UGCONS chiede un intervento più incisivo da parte delle autorità competenti, a partire da Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Garante per la protezione dei dati personali.
L’obiettivo, secondo l’associazione, è introdurre misure più rigorose e sanzioni più severe nei confronti di chi continua a utilizzare sistemi di mascheramento delle chiamate o tecniche di telemarketing considerate scorrette.
Nel frattempo, l’invito rivolto ai cittadini è quello di prestare particolare attenzione alle chiamate provenienti da numerazioni che iniziano con il prefisso 041 seguito dalla sequenza 098 e di verificare sempre l’identità dell’interlocutore prima di fornire qualsiasi informazione personale o aderire a offerte commerciali.